На Украине подорожало сало на 70%Pravda.Ru вчера в 10:34

Украинские СМИ сообщают со ссылкой на госстатистику о подорожании свинного сала на 70% за два года. Еще в апреле 2017 года один килограмм сала стоил 44,6 гривен, сегодня его стоимость возросла до 75,7 гривен. Помимо сала подорожало и мясо свиней - с 85 до 116 гривен за килограмм.

На Украине подорожало сало на 70%

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