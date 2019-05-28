Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК 11:51
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Более тысячи мест по плоским тарифам остаются свободными.
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Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
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Общество
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
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Общество
Названы самые востребованные профессии
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
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Обновлено в 12:59
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Обновлено в 07:51
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Сдача полиса Действие полиса приостанавливается у тех, кто поступил на военную или приравненную к ней службу, поэтому им (кроме призывников) нужно подать письменное заявление в любую СМО или территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) о сдаче (утрате) полиса.
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Политика
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Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
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Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
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