Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК вчера в 11:51
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Театры
Скончался главный дирижёр театра «Глобус»
В Новосибирске умер Алексей Людмилин - заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра "Глобус" и создатель его симфонического оркестра.
Обновлено вчера в 10:32
Космос
Партнёры NASA предлагают использовать орбиту Земли для киносъёмок, туризма и других видов бизнеса
Кое-кто даже предложил использовать орбитальные модули в качестве площадок для киносъёмки.В аннотации к этим проектам сказано, что администрация NASA осознаёт стоимость доставки людей и грузов на низкую орбиту.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Польше призвали судить Качиньского за критику России
Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Полиция ищет мужчину, который с ножом напал на полицейского в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области и ранил его.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Культура
Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной
Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:06
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Путешествия
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка
В сети появился новый клип Rammstein
Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Футбол
Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено вчера в 04:40
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено 27 мая в 10:45
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Астрахани
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38