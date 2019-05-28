Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК 11:51
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
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Армия и оружие
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Политика
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Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
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Происшествия
Архангельский суд оштрафовал активиста антимусорного движения Дмитрия Секушина на 200 тысяч рублей
Суд оштрафовал его за участие 7 апреля в архангельском митинге против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе.
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Армия и оружие
Москва обеспокоена из-за фейковых материалов о химатаках в Идлибе
В России обеспокоены из-за публикаций сфабрикованных террористами материалов о «применении» Дамаском химоружия в провинции Идлиб.
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Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
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Религия
РПЦ готовится восстановить храм в американском Форт-Россе
Обновлено в 10:00
Здоровье
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Обновлено в 11:06
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
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Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
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Политика
Лидер Косова рассказал о задержании россиянина
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Обновлено в 07:35
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
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