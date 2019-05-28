Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК вчера в 11:51

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.

Сало на Украине подорожало на 70% за два года

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