Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК вчера в 11:51
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, который подозревается в получении взятки в восемь миллионов рублей, а также депутата Краснокаменского муниципального совета, сообщает СК.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Наука
Эксперты объяснили необходимость аспирина после инсульта
Многие исследователи считают, что препараты, имеющие в составе аспирин и клопидогрел, принимать нельзя, поскольку они повышают риск другого кровоизлияния.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Путин прилетел в Нур-Султан на саммит ЕАЭС
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
Обновлено вчера в 21:58
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
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Обновлено вчера в 21:18
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Религия
Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном
Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации
Завершается очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации.
Обновлено вчера в 14:15
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»
Судьба Brexit и сейчас остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено вчера в 16:14
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Космос
Выбило из океана
Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31