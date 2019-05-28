Экономика

Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК вчера в 11:51

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Сало на Украине подорожало на 70% за два года

РБКвчера в 11:51

На Украине на 70% подорожало свиное сало

Известиявчера в 08:00

Сало на Украине за два года подорожало более чем в 1,5 раза

Rambler News Serviceвчера в 08:44

На Украине зафиксировали рост цен на сало на 70%

Московский Комсомолецвчера в 08:33

Сало на Украине за последние два года подорожало на 70%

РЕН ТВвчера в 08:23

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

ТАССвчера в 08:13

Сало на Украине серьезно подорожало

URA.Ruвчера в 09:39
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Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

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Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Наука

Эксперты объяснили необходимость аспирина после инсульта

Многие исследователи считают, что препараты, имеющие в составе аспирин и клопидогрел, принимать нельзя, поскольку они повышают риск другого кровоизлияния.
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Политика

Путин прилетел в Нур-Султан на саммит ЕАЭС

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Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

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Обновлено вчера в 06:41
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Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено вчера в 21:58
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Горничные отелей описали постояльца своей мечты

Обновлено вчера в 13:50
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

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Экономика

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В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самой востребованной профессией среднего звена оказался продавец-кассир. Порядка 980 респондентов заявили о необходимости данных работников.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Религия

Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов

Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество

Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды

Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Авто

Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации

Завершается очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации.
Обновлено вчера в 14:15
Музыка

Группа Rammstein выпустила новый клип

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Политика

Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»

Судьба Brexit и сейчас остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Космос

Выбило из океана

Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
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