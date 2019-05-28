Экономика
Сало на Украине подорожало на 70%Ореанда-Новости вчера в 11:45
В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Фантастический фильм "Годзилла 2: Король монстров", созданный студиями Legendary Pictures и Warner Bros. получил рейтинг "гнилой" в системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.
Обновлено в 03:25
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено вчера в 09:32
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество
В России может появиться «отцовский капитал»
В России предложили ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С
Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:43
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана
В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, появилась статья, посвященная авианосцу-катамарану, проектируемому в России.
Обновлено в 02:39
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии Путина. Идет подготовка
Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка.
Обновлено в 03:22
Театры
Скончался главный дирижер новосибирского «Глобуса» Алексей Людмилин
«С прискорбием сообщаем, что на 78 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, создатель симфонического оркестра и главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Алексей Анатольевич Людмилин», - говорится в официальном сообщении на сайте театра.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе.
Обновлено в 01:18
Политика
Болтон связал с Ираном атаку на танкеры в ОАЭ
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ.
Обновлено в 03:10
Политика
США отказались от участия в ПМЭФ-2019
США отказались от официального участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 6–8 июня.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено вчера в 06:01
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому уголовному делу
Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве на 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге Суд в Москве арестовал на два месяца, до 28 июля, бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова в рамках нового уголовного дела, выделенного в отдельное производство, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов
Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 02:50
Общество
Москвичей предупредили о торнадо и смерчах после жары
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Появились фото с поездки Зеленского в Донбасс
На сайте президента Украины опубликован фотоотчет с поездки Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Луганской области.
Обновлено 27 мая в 14:07
Общество
Второй уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Более расширенный прогноз представлен в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии»: 29 мая по югу Карелии, в том числе и по Петрозаводску объявлен 2 уровень опасности из трех, связанный с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.
Обновлено в 02:58
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 09:03
Культура
Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной
Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:06
Общество
Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду
Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03