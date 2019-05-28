Экономика
Сало на Украине подорожало на 70%Ореанда-Новости вчера в 11:45
В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник в отсутствие сильных сигналов вырос на 4 копейки – до 64,50 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки, составив 72,13 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза
В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Космос
«Хаябуса-2» сфотографировала рукотворный кратер на астероиде Рюгу крупным планом
Станция «Хаябуса-2» в ходе неудачной операции снижения в середине мая смогла сфотографировать крупным планом искусственный ударный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Мезенцев назвал свою главную задачу на посту посла России в Беларуси
59-летний Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Беларуси, считает своей магистральной задачей и целью на новом посту работу по расширению связей России и Беларуси.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева
Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
РЕН ТВ установил личность мужчины, уволенного из армии, который пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти: по некоторым данным, им оказался Владимир Дзебниаури.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Театры
Богомолов прокомментировал назначение худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов в разговоре с RT прокомментировал своё назначение новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:05
Политика
Президент Косово объяснил задержание гражданина России
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Стало известно о тайной свадьбе племянника Аллы Пугачевой
В Сети появилась информация о тайной свадьбе племянника примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Влада.
Обновлено в 02:37
Политика
Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список
Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видео с протестами в Екатеринбурге
Редакция интернет-издания «Екатеринбург онлайн» получила от Роскомнадзора требование удалить онлайн-трансляции с акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 04:21
Наука
Создан идеальный реактор для производства водорода
Позволяя воде и окиси углерода вступать в реакцию для производства водорода и двуокиси углерода, система предотвращает попадание углерода в поток водорода.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
День военного автомобилиста отмечается 29 мая
Обновлено в 05:05
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта
Украинская гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, если на Украине будет объявлен дефолт.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06