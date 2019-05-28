Сало на Украине подорожало на 70%Ореанда-Новости вчера в 11:45

В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.

Сало на Украине подорожало на 70%

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