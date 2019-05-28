Экономика

Сало на Украине подорожало на 70%Ореанда-Новости вчера в 11:45

В течение двух лет стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. Отмечается, что подорожало и мясо свинины.
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На Украине столкнулись с дефицитом сала

Взгляд.ру03:15

На Украине на 70% подорожало свиное сало

Известиявчера в 08:00

Сало на Украине серьезно подорожало

URA.Ruвчера в 09:39

Сало на Украине за два года подорожало более чем в 1,5 раза

Rambler News Serviceвчера в 08:44

На Украине зафиксировали рост цен на сало на 70%

Московский Комсомолецвчера в 08:33

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

ТАССвчера в 08:13

Сало на Украине подорожало на 70% за два года

РБКвчера в 11:51
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Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

Обновлено в 07:00
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета и выломали дверь

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Сбившую четырех человек дагестанку закидали камнями

Обновлено в 05:41
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Политика

СМИ Австрии назвали провокацией вызвавшее отставку правительства видео

После обнародования видео Штрахе подал в отставку, в республике распалось коалиционное правительство, поста канцлера лишился Себастьян Курц, в стране назначены внеочередные выборы в парламент.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
Обновлено в 06:00
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Энергетика

В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.
Обновлено в 08:03
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Актера Панина оштрафовали на 59 тыс. рублей за курение в самолете

Обновлено в 05:42
Политика

ЦИК объявил о старте избирательных кампаний в России

В этом году 8 сентября в России во всех 85 субъектах РФ пройдет свыше 5000 избирательных кампаний всех уровней, включая референдумы.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Ожидавший пересадку печени ребенок упал с кровати и умер

В московской больнице после падения с кровати умер девятимесячный ребенок.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Откровенный танец Светланы Лободы взволновал Александра Буйнова

Обновлено в 05:30
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Политика

Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину

Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
Обновлено в 07:50
Политика

ЕС признал тупиковыми переговоры о присоединении Турции к Союзу

Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, отметили авторы доклада.
Обновлено в 07:37
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» оценил рабочую этику Тарасенко

Форвард "Сент-Луис Блюз" Александр Стин сильно ценит игровые и человеческие качества Владимира Тарасенко, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Происшествия

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о «пьяных ДТП»

Госдума 29 мая рассмотрит во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено 27 мая в 08:05
Хоккей

Даррен Диц признан лучшим защитником сезона в КХЛ

Защитник «Барыса» Даррен Диц признан лучшим защитником сезона в КХЛ.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
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