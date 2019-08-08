В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.

с чего всё началось

Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Об этом сообщает портал «Дагестанская правда». В заявлении опровергается информация о том, что имам Шамиль восстал против своей страны.

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

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