Экономика
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 115,2 млрд рубФинмаркет вчера в 02:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 115,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 104,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
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Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
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Происшествия
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Обновлено в 03:58
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Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
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Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
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Пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери петербургский музей воспринял как личную катастрофу - в знак скорби на Зимнем дворце сегодня приспустили российский флаг.
Обновлено в 08:10
Политика
Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки
Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
Обновлено в 06:20
Футбол
РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на "Оренбург" запрет на регистрацию новых игроков из-за нарушения со стороны клуба во время заключения контракта с игроком Ильей Самошниковым.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о клевете в адрес тамбовского губернатора
Следственное управление СК РФ по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес губернатора Александра Никитина и его первого заместителя Олега Иванова за отсутствием состава преступления.
Обновлено в 04:35
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы
Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
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Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия
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Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41