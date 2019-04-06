«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛГазета.Ru 06 апреля в 14:42

Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. В составе победителей голы оформили Александр Бурмистров, Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен.

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

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