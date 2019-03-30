Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертаймеГазета.Ru 03:49

Авангард
Салават Юлаев
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Тэйлор Бек
11'
21'
Захар Арзамасцев
Вилле Покка
22'
33'
Петр Хохряков
47'
Йонас Кемппаинен
Виктор Сталберг
53'
Сергей Шумаков
65'
Авангард
Салават Юлаев
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Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
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