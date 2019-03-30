Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертаймеГазета.Ru 03:49
Авангард—
Салават Юлаев
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Тэйлор Бек
|11'
|21'
Захар Арзамасцев
Вилле Покка
|22'
|33'
Петр Хохряков
|47'
Йонас Кемппаинен
Виктор Сталберг
|53'
Сергей Шумаков
|65'
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Шумаков: «Специально ли бросали Метсоле над ловушкой? Это военная тайна»
Спорт-Экспрессвчера в 16:24
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено вчера в 12:12
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено вчера в 13:56
Технологии
Пять VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором
Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Саратове обрушилась стена и провалилась крыша 4-этажного дома
На 2-й Дачной в Саратове 30 марта произошло обрушение стены жилого дома.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком
Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Футбол
Енисей — Рубин 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 05:02
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Общество
Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили
Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Безвременно ушла из жизни известный новгородский педиатр
Как сообщили нашему изданию в ГОБУЗ «ЦГКБ», доктор Светлана Казанцева ушла из жизни 28 марта.
Обновлено в 04:30
Наука
Создан точный вычислительный метод для стабилизации лекарственных мишеней
На помощь приходят вычислительные методы, позволяющие точно предсказывать уязвимые участки в рецепторе и то, как их нужно изменить, чтобы повысить его стабильность.
Обновлено 28 марта в 04:29
Политика
Тереза Мэй хочет в четвёртый раз голосовать по Brexit
Четвертое голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза собирается провести английский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает 30 марта The Telegraph.
Обновлено в 05:39
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239
Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки
Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26