«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаРоссийская газета 13:08

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге. "Салават Юлаев" начал игру очень активно.

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Политика Лукашенко посоветовал чиновникам проходить по 5 км в день Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.

Футбол Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Общество 68 регионов России выйдут на «водный» субботник. ФАН-ТВ Все больше людей присоединяется к акции с каждым годом, например, в 2017 году 1 500 000 человек очистили 10 000 водоемов в 80 регионах страны, а в 2018 — 1 800 000 человек очистили 5 300 водоемов в 85 регионах страны.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.

Авто Toyota подтвердила разработку нового GT86 Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Политика СБУ заявила о предотвращении теракта в метро Харькова Представители СБУ уверяют, что спецслужбы РФ якобы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.

Происшествия Павел Гриб приговорен к шести годам колонии Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Шоу-бизнес Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.

Происшествия На юго-западе Москвы произошел пожар на складе В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".