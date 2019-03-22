Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаРоссийская газета 13:08

Автомобилист
Салават Юлаев
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
2'
Теему Хартикайнен
5'
Владимир Ткачев
31'
Линус Умарк
43'
Йонас Кемппаинен
Евгений Чесалин
52'
Салават Юлаев
Автомобилист
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Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге. "Салават Юлаев" начал игру очень активно.
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