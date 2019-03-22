«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаРоссийская газета 13:08

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге. "Салават Юлаев" начал игру очень активно.

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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