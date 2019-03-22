Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаРоссийская газета 13:08

Автомобилист
Салават Юлаев
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
2'
Теему Хартикайнен
5'
Владимир Ткачев
31'
Линус Умарк
43'
Йонас Кемппаинен
Евгений Чесалин
52'
Салават Юлаев
Автомобилист
Показать детали
Скрыть
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге. "Салават Юлаев" начал игру очень активно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Автомобилист» – «Салават Юлаев». КХЛ разъяснила почему был засчитан гол Умарка

Спорт БИЗНЕС Online14:35

«Салават Юлаев» вышел в финал Востока КХЛ, где сыграет с «Авангардом»

Башинформ12:26

Шестые переиграли первых: «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и вышел в финал конференции

Уфа1.ру13:12

Евгений Куйвашев поддержал «Автомобилист» после игры с «Салаватом Юлаевым» и вылета из плей-офф

Областная газета14:50

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Восточной конференции

Телеканал UTV12:26

«Салават Юлаев» в финале Восточной конференции

Вся Уфа13:08

Канарейкин: легионеры помогли «Салавату», а Кадейкин сделал заявку на ЧМ

Чемпионат13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Космос

Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету

Обновлено вчера в 12:49
Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
Политика

Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Политика

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион

Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено в 13:06
Общество

Стала известна самая любимая у москвичей порода собак

Обновлено в 10:22
Политика

В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Французы испытали новый ПТРК в «экстремальных» условиях - минус 15 по Цельсию

Обновлено в 12:26
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

МИД РФ заявил о мерах в ответ на испытания противоракеты США

Если Соединенные Штаты реализуют свои планы по испытанию противоракеты SM-3 Block ІІА, Москва примет ответные меры, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Обновлено в 14:43
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Экономика

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», а позже падение индексов усилилось после того, как кривая доходности гособлигаций США приняла инверсионный вид, то есть доходность «длинных» бумаг оказалась ниже доходности «коротких», впервые с 2007 года (перед мировым финансовым кризисом).
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна

В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков

Бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер (Dickie Arbiter) обвинил герцогиню Сассекскую Меган Маркл в расточительности.
Обновлено в 03:06
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»

Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Обновлено в 12:42
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное