Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка ГагаринаРоссийская газета 13:08
Автомобилист—
Салават Юлаев
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
|2'
Теему Хартикайнен
|5'
Владимир Ткачев
|31'
Линус Умарк
|43'
Йонас Кемппаинен
Евгений Чесалин
|52'
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге. "Салават Юлаев" начал игру очень активно.
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Спорт БИЗНЕС Online14:35
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