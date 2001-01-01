Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в 4-м матче серии плей-оффBash.News 20 марта в 13:17

Автомобилист
Салават Юлаев
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
2'
Теему Хартикайнен
5'
Владимир Ткачев
31'
Линус Умарк
43'
Йонас Кемппаинен
Евгений Чесалин
52'
Салават Юлаев
Автомобилист
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Сегодня уфимцы обыграли на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в 1/2. Задел на победу хозяева сделали еще в первом периоде, забросив три шайбы. Отличились Алексей Семенов, Эдуард Гиматов и Филип Ларсен.
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«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:4, 22 марта 2019, обзор матча плей-офф

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