Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в 4-м матче серии плей-оффBash.News 20 марта в 13:17
Автомобилист—
Салават Юлаев
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Четвертьфинал, сегодня
|2'
Теему Хартикайнен
|5'
Владимир Ткачев
|31'
Линус Умарк
|43'
Йонас Кемппаинен
Евгений Чесалин
|52'
Сегодня уфимцы обыграли на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в 1/2. Задел на победу хозяева сделали еще в первом периоде, забросив три шайбы. Отличились Алексей Семенов, Эдуард Гиматов и Филип Ларсен.
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Шансы на спасение есть, но их мало: «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в четвёртой игре серии
Областная газетавчера в 09:23
«Салават Юлаев» с разницей в две шайбы обыграл «Автомобилист» и повёл в серии — 3:1
Уфа1.ру20 марта в 13:07
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