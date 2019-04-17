Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с КлоппомГазета.Ru 14:50
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет покинуть команду по окончанию текущего сезона, передает "Советский спорт". Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану
Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено в 15:53
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Авто
Появились данные о новой генерации Renault Duster
В настоящее время кроссовер Renault Duster активно продается на европейском рынке, однако актуальная версия автомобиля до сих пор отсутствует на российском рынке.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Спорт
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Обновлено в 17:00
Происшествия
Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Наука
Вакцину от малярии со стопроцентной эффективностью испытают на выборке из 2100 человек
Компания Sanaria, разработавшая вакцину от малярии PfSPZ, объявила о клинических испытаниях на большой выборке (2100 человек), которые начнутся в 2020 году.
Обновлено в 10:02
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено в 12:13
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34