Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с КлоппомГазета.Ru вчера в 14:50
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет покинуть команду по окончанию текущего сезона, передает "Советский спорт". Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
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Агент Салаха опроверг информацию, что форвард попросил Клоппа отпустить его из «Ливерпуля»
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«Они опять берут слова из задницы». Юрист Салаха - об уходе Мохамеда из «Ливерпуля»
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