Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧRT на русском вчера в 15:24

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов. Египтянин отличился на второй минуте (1:48) финала с «Тоттенхэм Хотспур», реализовав пенальти за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сиссоко.

Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧ

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