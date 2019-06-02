Футбол
Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧRT на русском вчера в 15:24
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов. Египтянин отличился на второй минуте (1:48) финала с «Тоттенхэм Хотспур», реализовав пенальти за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сиссоко.
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Самый быстрый гол Салаха, рекорд Алиссона и уникальность Ориги. Главные цифры финала ЛЧ
Sport24.ruвчера в 21:14
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 15:29
Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов
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