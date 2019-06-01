Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (Перерыв)RT на русском 15:24
|2′
Мохамед Салах
|62%
|Владение мячом
|38%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|6
|2
|Отборы
|2
|2
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
8
Уинкс
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов. Египтянин отличился на второй минуте (1:48) финала с «Тоттенхэм Хотспур», реализовав пенальти за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сиссоко.
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