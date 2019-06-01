Футбол

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (Перерыв)RT на русском 15:24

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов. Египтянин отличился на второй минуте (1:48) финала с «Тоттенхэм Хотспур», реализовав пенальти за игру рукой защитника «шпор» Мусы Сиссоко.
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