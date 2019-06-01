Футбол

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем 15:25

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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«Ливерпуль» забил пенальти на 24-й секунде финала Лиги чемпионов

Нева Спорт15:07

Скомина – робот, поставил пенальти на 24-й секунде. У «Тоттенхэма» есть основания протестовать

Sports.ru15:48

Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)

Советский спорт17:04

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Чемпионат15:39

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днем15:25

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Спорт-Экспресс16:05

Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ

Sport24.ru15:22
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Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция

Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхема» английский финал Лиги чемпионов

Обновлено в 17:05
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Авто

Из пикапа Ford Model А 1931 года сделали 800-сильный Hot Rod

Под капотом теперь располагается 5.0-литровый двигатель V8, взятый из высокопроизводительного Mustang GT 2011 года.
Обновлено в 16:12
Здоровье

Высокие технологии и бесплатная помощь. Петербургская клиника расширяет спектр услуг

Расширение многопрофильной клиники поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Кино

Серебренников зимой начнет съемки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него»

Режиссер Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 18:09
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Трансгендерная тирания: пагубность идеологии трансгендерности (The Spectator, США) (The American Spectator)

Согласно статье Ника Райдера (Nic Rider), доцента Университета Миннесоты, изучающего здоровье трансгендеров, количество подростков и детей предподросткового возраста в США, идентифицирующих себя при помощи нетрадиционных гендерных наименований, растет.
Обновлено в 17:03
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Политика

Президент РФ подписал указ о переименовании аэропортов

Сегодня, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам.
Обновлено вчера в 08:11
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве

Обновлено в 18:00
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено вчера в 06:56
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Обновлено в 06:51
Гаджеты

Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены

Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Кино

Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»

По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
Обновлено в 16:02
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
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