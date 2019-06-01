Футбол
Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем 15:25
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
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Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения
Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
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Обновлено в 13:51
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Режиссер Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноименному роману Алексея Сальникова.
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Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
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Согласно статье Ника Райдера (Nic Rider), доцента Университета Миннесоты, изучающего здоровье трансгендеров, количество подростков и детей предподросткового возраста в США, идентифицирующих себя при помощи нетрадиционных гендерных наименований, растет.
Обновлено в 17:03
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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
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Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Политика
Президент РФ подписал указ о переименовании аэропортов
Сегодня, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам.
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Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
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Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве
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Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
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Наука
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
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Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»
По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
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Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
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Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02