Футбол

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионовГазета.Ru 16:58

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", передает "Советский спорт". Подопечные Юргена Клоппа смогли победить "шпор" со счетом 2:0. Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Долгожданный триумф Клоппа. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов

ТАСС20:42

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Пятый канал17:17

Рассказ о Дивоке Ориги – одном из героев финала Лиги чемпионов

Чемпионат18:05

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Советский спорт16:57

Я не плачу, я не плачу, я просто смотрю фото «Ливерпуля»

Sports.ru18:58

Впервые в финале ЛЧ не было показано ни одной карточки

Матч ТВ18:39

Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на победу «Ливерпуля» в ЛЧ. Он владеет акциями клуба

Спорт-Экспресс20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:34, Ашберн

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и в шестой раз выиграл Лигу чемпионов

КП - Беларусь17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Обновлено в 13:51
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руис отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 23:20
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено в 18:57
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Кино

Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»

По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
Обновлено в 16:02
Политика

Глава Минобороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

Напомним, торговый вопрос между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%.
Обновлено в 23:13
Космос

Ученые изобрели реактор по производству кислорода в космосе

С помощью специального реактора молекулы диоксида углерода разгоняются и ударяются в мишень из золотой мишени, после чего расщепляется на молекулярный кислород и атомарный углерод.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии

В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено в 19:00
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Авто

Эксперты определили лидеров по продажам среди новых иномарок в Москве

Обновлено в 22:15
Авто

В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

SANA: при ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных

Обновлено в 22:24
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 одним из наихудших образцов вооружения США

Обновлено в 23:15
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Обновлено в 06:51
Политика

Флаги США приспустят в память о погибших в Вирджиния-Бич

Американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в США и в других государствах в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 16:43
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 10:30
Происшествия

В горах Карачаево-Черкесии турист упал с канатной дороги и погиб

В оперативную дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР» поступила информация о том, что в курортном поселке Домбай с канатной дороги упал мужчина, — сообщили агентству в ГУ МЧС России по КЧР в субботу.
Обновлено в 13:03
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 21:42
Культура

Антон Чиж написал роман «Королева брильянтов», в котором появляется ещё один сыщик

Новый исторический детектив одного из самых загадочных российских писателей Антона Чижа продолжает вселенную Родиона Ванзарова, возвращая читателей к дням его молодости.
Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное