«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионовГазета.Ru 16:58

В финальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", передает "Советский спорт". Подопечные Юргена Клоппа смогли победить "шпор" со счетом 2:0. Счет был открыт Мохамедом Салахом уже на второй минуте встречи.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Единоборства Боксер-тяжеловес Энди Руис отобрал у Энтони Джошуа все его титулы В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиса.

Здоровье Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Политика Глава Минобороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США Напомним, торговый вопрос между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%.

Космос Ученые изобрели реактор по производству кислорода в космосе С помощью специального реактора молекулы диоксида углерода разгоняются и ударяются в мишень из золотой мишени, после чего расщепляется на молекулярный кислород и атомарный углерод.

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Происшествия В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Происшествия Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.

Общество Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.

Авто В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Политика Флаги США приспустят в память о погибших в Вирджиния-Бич Американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в США и в других государствах в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Происшествия В горах Карачаево-Черкесии турист упал с канатной дороги и погиб В оперативную дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР» поступила информация о том, что в курортном поселке Домбай с канатной дороги упал мужчина, — сообщили агентству в ГУ МЧС России по КЧР в субботу.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.