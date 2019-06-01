Футбол

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем 15:25

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов

Советский спорт15:36

Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ

Sport24.ru15:22

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Чемпионат15:39

«Ливерпуль» забил пенальти на 24-й секунде финала Лиги чемпионов

Нева Спорт15:07

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днем15:25

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Спорт-Экспресс16:05

Салах – 5-й африканец, забивший в финале Лиги чемпионов

Sports.ru15:20
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Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

Обновлено в 16:28
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Политика

IDnes (Чехия): они пашут, как лошади, но большая часть зарплаты уходит Киму. И все равно работа в России их привлекает (iDNES.cz)

В России значительно возрастает интерес к северокорейским рабочим.
Обновлено в 17:57
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошли взрывы

В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Кино

Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас

Обновлено в 04:58
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Политика

Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп

Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффеттом

Обновлено в 18:04
Политика

Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Политика

Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Уфы

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам новых имен.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Технологии

Учёные нашли зависимость между ростом Годзиллы и реальными глобальными угрозами

Обновлено в 09:55
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика

Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО

Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.
Обновлено в 18:51
Транспорт

В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов

Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Технологии

Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine)

По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
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