Футбол
Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем 15:25
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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Футбол
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Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.
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