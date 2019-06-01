Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем 15:25

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.

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Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

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