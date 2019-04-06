Футбол

Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:49

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги. Юбилейный гол египтянин провел в матче против «Саутгемптона».
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Салах: «Забить 50-й мяч в АПЛ за „Ливерпуль“ в девятом матче без голов — это что-то особенное»

Sport24.ruвчера в 19:31

Мохамед Салах: «Забить мяч после восьми игр молчания - это что-то особенное»

Спорт-Экспрессвчера в 21:11

Салах: «Забить 50-й мяч за „Ливерпуль“ в девятом матче без голов – это что-то особенное»

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Салах поделился эмоциями после забитого мяча в матче с «Саутгемптоном»

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Евро-футбол.рувчера в 18:08

Мохамед Салах: «50-й мяч в АПЛ за „Ливерпуль“ – это что-то особенное»

Sports.ruвчера в 17:55
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Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол

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Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

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Обновлено вчера в 09:52
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Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
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Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
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Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика

Иран хочет внести в черный список американских военных

Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую "Революционную гвардию" иностранной террористической организацией.
Обновлено в 03:36
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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о потерях украинских боевиков в Донбассе

Напомним, на протяжении пятницы украинские боевики вели обстрелы на основных направлениях фронта в ДНР.
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Армия и оружие

Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России

Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Футбол

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
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ЦОДД посоветовал водителям передвигаться по Северо-Восточной хорде

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Time поместил на обложку Путина с земным шаром

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Политика

Россия направит гумпомощь пострадавшим от наводнения в Иране

Российские спасатели совместно с армянскими коллегами направят гуманитарную помощь пострадавшим от водной стихии в Иране.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Антон Белов: «СКА вернет серию с ЦСКА в Москву»

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля

Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
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Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено вчера в 20:53
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Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить любым учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
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Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма».
Обновлено в 00:48
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

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При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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