Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:49

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги. Юбилейный гол египтянин провел в матче против «Саутгемптона».

Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»

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