Футбол
Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:49
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги. Юбилейный гол египтянин провел в матче против «Саутгемптона».
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Мохамед Салах: «Забить мяч после восьми игр молчания - это что-то особенное»
Спорт-Экспрессвчера в 21:11
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