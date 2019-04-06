Футбол
Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:49
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги. Юбилейный гол египтянин провел в матче против «Саутгемптона».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мохамед Салах: «Забить мяч после восьми игр молчания - это что-то особенное»
Спорт-Экспрессвчера в 21:11
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
Обновлено в 05:00
Футбол
«Рома» намерена продать своего голкипера Ольсена
Футбольный клуб «Рома» намеревается продать своего шведского вратаря Робина Ольсена и уже выставил его на трансфер, сообщает 6 апреля La Repubblica.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Михаил Боярский думал, что из его дочери ничего не получится
Михаил Боярский чуть больше года ведет собственный микроблог в Instagram.
Обновлено в 05:56
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Кино
Зак Снайдер призвал Дэйва Батисту в «Армию мертвых»
Популярный рэстлер и киноактер Дэйв Батиста исполнит одну из главных ролей в новом фильме режиссера Зака Снайдера под названием "Армия мертвых", который собирается финансировать потоковый сервис Netflix.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости
Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Ноутбуки для игр становятся всё популярнее
Что касается игровых мониторов, то их отгрузки составят 6,4 млн штук — плюс 21,3 % по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:01
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Политика
Лукашенко наградил Матвиенко орденом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
Транспорт
До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов
Шесть новых путепроводов будут построены в Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 05:56
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Кино
Почему стоит отвести детей на фильм «Шазам» — мысли бишкекчанина
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В центре Челябинска волк покусал ребенка
В Челябинске в импровизированном контактном зоопарке в парке Гагарина волк покусал ребенка, пытавшегося его погладить - Увидели волка, там стояло много людей.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В Удельном парке женщина выстрелила из пистолета в школьника
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 5 апреля во время прогулки с собакой в Удельном парке у школьника произошёл конфликт с неизвестной женщиной из-за стычки собак.
Обновлено в 05:08
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Общество
СМИ: Ассанж потребовал от Швеции компенсации судебных расходов в размере $1 млн
Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции более 9 млн шведских крон (около $1 млн) в качестве компенсации судебных издержек в связи с расследованием обвинений в изнасиловании и домогательствах, выдвинутых в его адрес.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11