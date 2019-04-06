Футбол

Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»Soccer.ru вчера в 16:49

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги. Юбилейный гол египтянин провел в матче против «Саутгемптона».
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Салах поделился эмоциями после забитого мяча в матче с «Саутгемптоном»

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Салах: «Забить 50-й мяч за „Ливерпуль“ в девятом матче без голов – это что-то особенное»

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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