Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛSports.ru 15:25

Салах забил 22-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров премьер-лиги. У ближайших преследователей – Садьо Мане и Серхио Агуэро – по 20 забитых мячей.

Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ

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