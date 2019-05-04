Футбол

Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛSports.ru 15:25

Салах забил 22-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров премьер-лиги. У ближайших преследователей – Садьо Мане и Серхио Агуэро – по 20 забитых мячей.
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Ньюкасл - Ливерпуль - 2:3. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ17:05

Салах забил свой 100-й гол в высших дивизионах европейских чемпионатов

Sport24.ru15:29

Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ

Sports.ru15:25

Салах забил юбилейный гол

Евро-футбол.ру15:21
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Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что США проводят нетрадиционную войну против его страны.
Обновлено в 19:49
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено в 18:28
Политика

Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах

Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.
Обновлено в 16:28
Происшествия

В США при взрыве на химзаводе пострадали четыре человека

Обновлено в 02:37
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Технологии

В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина

Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено в 19:58
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии

Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Иране приговорили брата президента страны к тюремному заключению

Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья

Обновлено в 17:30
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Хоккей

Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура

Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.
Обновлено в 15:46
Энергетика

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
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Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
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Шоу-бизнес

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Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
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Армия и оружие

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В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе«Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков Количество болельщиков возросло после того как клуб потратил очень большие суммы на трансферы в 2016-2019 годах.
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