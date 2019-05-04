Футбол
Салах забил 22-й гол в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров АПЛSports.ru 15:25
Салах забил 22-й гол в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров премьер-лиги. У ближайших преследователей – Садьо Мане и Серхио Агуэро – по 20 забитых мячей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что США проводят нетрадиционную войну против его страны.
Обновлено в 19:49
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга
"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
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Политика
Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах
Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В США при взрыве на химзаводе пострадали четыре человека
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Иране приговорили брата президента страны к тюремному заключению
Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Названы семь главных правил для обретения счастья и здоровья
Обновлено в 17:30
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура
Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.
Обновлено в 15:46
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22