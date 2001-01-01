Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с АгуэроБомбардир.ру 13:18

Полузащитник Мохамед Салах сделал счет 2:0 на 53-й минуте. Гол бывшему клубу стал для египтянина 19-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который прежде возглавлял гонку бомбардиров.

Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с Агуэро

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