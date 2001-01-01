Футбол

Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с АгуэроБомбардир.ру 13:18

Полузащитник Мохамед Салах сделал счет 2:0 на 53-й минуте. Гол бывшему клубу стал для египтянина 19-м в текущем розыгрыше турнира. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который прежде возглавлял гонку бомбардиров.
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Великолепный гол Салаха в матче с «Челси». Видео

Спорт-Экспресс13:08

«Ливерпуль» — «Челси», 14 апреля 2019, фантастический гол Салаха, видео

Чемпионат13:05

Салах забил 19-й гол в сезоне и догнал Агуэро в гонке бомбардиров АПЛ

Sports.ru12:50

Салах забил 19-й гол в сезоне АПЛ и сравнялся с Агуэро

Бомбардир.ру13:18
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

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У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

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