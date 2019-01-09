Федерация футбола африканского континента (CAF) выбрала форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком 2018 года.

Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

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