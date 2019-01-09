Футбол
Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком
Салах второй год подряд стал лучшим африканским игрокомEurosport.ruвчера в 16:52
Федерация футбола африканского континента (CAF) выбрала форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком 2018 года.
Eurosport.ruвчера в 16:52
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Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
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«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко
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Гвардиола: «Хочу, чтобы Компани остался в „Манчестер Сити“»
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением насчет будущего в команде бельгийского защитника Венсана Компани.
Обновлено в 00:31
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Обновлено вчера в 11:09
Футбол
«Валенсия» проиграла «Спортингу» в матче Кубка Испании
«Спортинг Хихон» одержал победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Футбол
As: о трансфере де Йонга в «Барселону» может быть объявлено 12 января
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Футбол
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Обновлено вчера в 23:59
Футбол
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Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
Обновлено в 00:12
Футбол
Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не против перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.
Обновлено вчера в 18:48
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Гости остались вдесятером уже на 19-й минуте, а после перерыва голы Маджида Уориса и Николя Паллуа принесли "Нанту" три очка (2:0).
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын
Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился сын Томас.
Обновлено вчера в 10:58
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Врач «Спартака» выделил мощь Глушакова
Обновлено в 00:52
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Стало известно, когда Швед вернется в строй «Химок»
Стали известны сроки возвращения в строй разыгрывающего «Химок» Алексея Шведа.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Лоренцо Пеллегрини может перейти в ПСЖ
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может перебраться во Францию. Футболист попал в сферу интересов ПСЖ.
Обновлено в 00:39
Футбол
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: голы и эпический вынос мяча из ворот. Новое видео
"Манчестер Сити" опубликовал ролик о принципиальном матче с "Ливерпулем" в 21-м туре чемпионата Англии.
Обновлено 07 января в 13:00