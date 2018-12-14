Футбол

Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке
Soccer.ru
13:31

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке по версии BBC. В борьбе за награду египтянин обошел Калиду Кулибали, Мехди Бенатиа, Томаса Партея и Садио Мане.
Soccer.ru13:31

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Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Sportbox.RU14:18

Салах второй раз подряд стал лучшим африканским футболистом года по версии BBC

Чемпионат13:59

Салах второй раз подряд признан лучшим африканским футболистом по версии BBC

Советский спорт13:40

Салах: «Хочу в 2019 году выиграть трофей с „Ливерпулем“»

Soccer.ru13:34

Салах - африканский игрок года BBC второй год подряд

Спорт-Экспресс13:31

Салах: «Хочу выиграть что-нибудь с „Ливерпулем“ в 2019-м»

Sport24.ru15:02

Мохамед Салах: «В 2019 году хочу выиграть что-нибудь с „Ливерпулем“»

Sports.ru13:52
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак»

"Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".
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Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.
Обновлено в 15:08
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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
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Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»

Обновлено в 16:28
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Неймар: «Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть»

Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018.
Обновлено в 16:12
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Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 18:54
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Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
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Канселу был успешно прооперирован и сегодня приступит к реабилитации

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, операция была "полностью успешной", и уже в субботу Канселу приступит к реабилитационному процессу.
Обновлено в 19:07
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Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол

Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:15
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Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:35
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У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
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Анри: «Матч в Лионе будет очень сложным»

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с "Лионом" в чемпионате Франции.
Обновлено в 17:41
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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