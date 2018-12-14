Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке. В борьбе за награду египтянин обошел Калиду Кулибали, Мехди Бенатиа, Томаса Партея и Садио Мане.

Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке

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