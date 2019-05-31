Футбол
«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионовRT на русском 09:59
На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста. На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА.
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Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Спорт
Мужская волейбольная сборная начинает борьбу в Лиге наций
Сегодня в борьбу вступает коллектив Туомаса Саммельвуо.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
Минздрав России поддержал идею запрета кальянов в местах общественного питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:05
Наука
Окаменелости 259 вымерших рыб найдены единым косяком
На плите ученые насчитали свыше 250 рыб вымершего вида Erismatopterus levatus.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика
Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания
Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 11:45
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Главу Раменского района Подмосковья подозревают в убийстве любовницы
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы Елены Исаенковой.
Обновлено в 13:32
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Технологии
Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
Финансы
«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов
Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
Обновлено в 10:04
Политика
Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова
Обновлено в 10:24