Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионствоЧемпионат вчера в 17:50

«Ливерпуль» установил новый рекорд по количеству очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).

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