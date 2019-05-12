Футбол

Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионствоЧемпионат вчера в 17:50

«Ливерпуль» установил новый рекорд по количеству очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

Чемпионатвчера в 17:50

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ruвчера в 15:50

Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»

Sports.ruвчера в 12:32

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спортвчера в 12:32

Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Мохамед Салах: «Ливерпуль» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Спорт день за днемвчера в 13:15

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВвчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

Как будем отдыхать в 2020 году: Минтруд предложил график

Напомним, что график утверждается кабинетом министров, а затем решение закрепляется постановлением Правительства РФ.
Обновлено вчера в 01:15
Общество

Изменены правила получения детских пособий

Оформить пособие на рождение первого и второго ребенка теперь можно в независимости от прописки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков

27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра

В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Наев рассказал о скорости захвата Донбасса украинскими военными

Уже в роли бывшего командующего Наев оценил возможности украинских военных в Донбассе и перспективы развития конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 01:30
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Любовь Тихомирова: «В семье должны быть синяки и выбитые зубы»

Обновлено в 03:00
Экономика

Минск продолжит переговоры с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Здоровье

Конец крымской анестезии в здравоохранении

Эйфорический эффект от присоединения Крыма действовал и буквально, улучшив в 2014–2015 гг. оценки россиянами системы здравоохранения в стране.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Обновлено в 02:22
Экономика

Стоимость окрошки за год выросла на 9%

Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

БПК «Североморск» вошёл в Норвежское море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» вошли в южную часть Норвежского моря.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР

Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Обновлено в 02:28
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
ЖКХ

В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное