Футбол
Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионствоЧемпионат вчера в 17:50
«Ливерпуль» установил новый рекорд по количеству очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).
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Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»
Бомбардир.рувчера в 12:22
Мохамед Салах: «Мы проиграли только один матч. Мы сделали все, что могли»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Мохамед Салах: «Выложились полностью. Поборемся за чемпионство в следующем сезоне»
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