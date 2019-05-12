Футбол

Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионствоЧемпионат вчера в 17:50

«Ливерпуль» установил новый рекорд по количеству очков у команды, которая не стала чемпионом. Прежнее достижение принадлежало «Реалу», который в сезоне-2009/10 занял второе место в чемпионате Испании, набрав 96 очков. Тогда «Королевский клуб» уступил титул «Барселоне» (99).
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Салах: в следующем сезоне «Ливерпуль» вновь поборется за чемпионство

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Салах: «Мы отдали все. Набрали 97 очков. Будем бороться за АПЛ в следующем сезоне»

Бомбардир.рувчера в 12:22

Мохамед Салах: «Мы проиграли всего одну игру в сезоне. Мы сделали все, что могли»

Матч ТВвчера в 13:01

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Советский спортвчера в 12:32

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Sports.ruвчера в 12:32

Салах: «В следующем сезоне „Ливерпуль“ снова поборется за чемпионство»

Sport24.ruвчера в 15:50
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Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
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Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти

Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
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Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
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Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
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HTC представила первый смартфон в 2019 году

После долгого затишья компания-производитель HTC представила новое мобильное устройство, которым оказалась модель Exodus 1s.
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У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

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Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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