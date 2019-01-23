Футбол

Салах удалил свои аккаунты в соцсетяхМатч ТВ 11:04

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал записи на своих страницах в Twitter и Instagram, после чего удалился из данных соцсетей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Салах удалил аккаунты в Твиттере и Инстаграме

Спорт-Экспресс09:32

Салах удалил свои аккаунты в соцсетях

Матч ТВ11:04

Салах удалил свои страницы в социальных сетях

Life.ru10:39

Салах опубликовал послание, после чего удалил аккаунты в соцсетях

Чемпионат09:41

Салах удалил свои аккаунты в соцсетях

Sportbox.RU11:04

«Время контактировать вживую». Салах удалил свои аккаунты в соцсетях

Sport24.ru08:48

«2019 год: время жить в реальности». Салах оставил загадочную запись и удалил твиттер с инстаграмом

Eurosport.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро

Обновлено в 13:17
Космос

Астроном снял падение метеорита на Луну во время затмения

Астроном Хосе Мария Мадиедо из Университета Уэльвы в Испании зафиксировал падение метеорита на Луну во время лунного затмения, которое произошло в ночь на 21 января.
Обновлено в 13:11
Технологии

Boeing испытал быстрое электрическое аэротакси

Американский авиастроительный концерн Boeing провел испытания прототипа перспективного быстрого электрического аэротакси NeXt.
Обновлено в 12:29
Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Авто

Subaru остановила завод в Японии

Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Технологии

Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:09
Общество

Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Обновлено в 12:04
Общество

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, сообщил в среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Обновлено в 11:49
Гаджеты

Xiaomi показала свой первый складной смартфон

Обновлено в 06:15
Происшествия

Операция по поиску самолета, на котором находился Сала, возобновлена

Операция по поиску пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, возобновлена, заявила полиция острова Гернси.
Обновлено в 03:12
Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Политика

Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли

Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» получит расположенные рядом с действующими зданиями университета земельные участки, которые раньше планировалось использовать под строительство коммерческого жилья.
Обновлено в 09:50
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Обновлено в 09:05
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Горящие в Черном море суда вошли в территориальные воды России

Обновлено в 12:48
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Авто

Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Кремле

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:57
Общество

Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег

Деньги поступали на расчетный счет Синельникова в Санкт-Петербурге, он их обналичивал, привозил в Москву и передавал бухгалтеру Масляевой.
Обновлено в 05:17
Общество

В России началось строительство первого супертраулера

«Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) заложили первый супертраулер проекта СТ-192, который по производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги, сообщил представитель Русской рыбопромышленной компании (РРПК), которая выступает заказчиком судна.
Обновлено в 10:34
Наука

В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»

Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Авто

Ford обновил пикап Ranger для европейского рынка

Компактный пикап Ford Ranger, позиционируемый как самый проходимый автомобиль в своем сегменте, получил ряд обновлений для европейского авторынка.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Суд обязал Алека Болдуина пройти курсы по управлению гневом

Отмечается, что суд обязал Болдуина пройти занятия по управлению гневом, а также выплатить $120.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Катастрофа в Мурманской области: разбился бомбардировщик Ту-22М3

Авиакатастрофа произошла в Мурманской области.
Обновлено вчера в 06:38
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное