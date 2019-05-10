Футбол

Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»REGNUM 08:50

Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах сыграет в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона с командой «Вулверхэмптон», сообщает 10 мая официальный сайт команды.
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Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

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Салах сможет помочь «Ливерпулю» в последнем туре АПЛ

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Салах сможет помочь «Ливерпулю» в последнем туре АПЛ

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Sport24.ru06:20

Фирмину не сыграет с «Вулверхэмптоном», Салах, Хендерсон и Робертсон - под вопросом

Спорт-Экспресс08:18

Салах будет готовиться к игре с «Вулверхэмптоном» в общей группе

Евро-футбол.рувчера в 10:50
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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