Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»REGNUM 08:50

Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах сыграет в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона с командой «Вулверхэмптон», сообщает 10 мая официальный сайт команды.

Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

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