Футбол

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru вчера в 21:31

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Салах - лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Спорт-Экспрессвчера в 23:21

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Чемпионатвчера в 22:35

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Sports.ruвчера в 23:50

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Газета.Ruвчера в 21:31

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sportbox.RUвчера в 20:29

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Матч ТВвчера в 20:29

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sport24.ruвчера в 20:05
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Новый кроссовер Kia показали на первых рендерах

Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.
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Какая скорость автомобиля считается самой экономичной

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В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
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Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

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Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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