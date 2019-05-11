Футбол
Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru вчера в 21:31
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Обновлено в 04:54
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Наука
Калории-убийцы: как голод может продлить жизнь
Поиски «эликсира молодости» продолжаются тысячи лет, но существенно удлинить человеческую жизнь не удалось пока ни магам, ни алхимикам.
Обновлено в 01:16
Футбол
Марсело: «Зидан делает все легко, с ним приятно общаться»
Защитник «Реала» Марсело отметил значимость для клуба возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вместе вышли в свет
Каждое из произведений по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света.
Обновлено в 05:42
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика
Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом
Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
«Я вас всех убью»: пассажир Ryanair устроил истерику посреди полета
Мужчина напал на пассажиров и экипаж самолета Ryanair, пишет британское издание The Sun. Как отмечается, он поклялся "убить всех на борту".
Обновлено в 05:03
Экономика
Лукашенко: ущерб от грязной нефти из РФ назовут после ревизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать примерную сумму ущерба от поставок из России некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 05:41
Авто
Новый кроссовер Kia показали на первых рендерах
Публичная премьера нового электрического кросс-купе KIA запланирована на 2021 год.
Обновлено вчера в 06:13
Авто
Какая скорость автомобиля считается самой экономичной
Обновлено в 04:22
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В настоящее время организовала проверка, к ней привлечена и инспекция по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Общество
Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22