Футбол

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru 21:31

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Салах - лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

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Салах снялся в рекламе против курения

Евро-футбол.рувчера в 14:04

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Газета.Ru21:31

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sportbox.RU20:29

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Матч ТВ20:29

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sport24.ru20:05

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Чемпионат22:35
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Мохамед Салах
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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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