Футбол
Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru вчера в 21:31
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Обновлено вчера в 06:31
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Японии произошло землетрясение
Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Авто
Kia Ceed: тестируем вместимость багажника
Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Хоккей
10 мая стартует чемпионат мира по хоккею
Сегодня сборная России сыграет с норвежцами ЧМ будет походить в Словакии и продлится с 10 по 26 мая.
Обновлено вчера в 02:14
Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Здоровье
В праздники тюменцы проходят пешком от 5 до 33 км. Это полезно для здоровья
В последнем случае общее пройденное расстояние составило более 33 километров.
Обновлено в 01:00
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Намерение обеспечить безусловное подписание закона об украинском языке выразил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 10 мая в своем блоге в соцсети twitter.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Почему молодая картошка полезнее старой?
Несмотря на то, что картофель хранится сравнительно долго, — 6-9 месяцев — с течением этого времени он утрачивает полезные свойства и вкусовые качества.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя
Обновлено вчера в 10:55