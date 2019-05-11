Футбол

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru вчера в 21:31

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".
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Салах - лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Спорт-Экспрессвчера в 23:21

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sportbox.RUвчера в 20:29

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Газета.Ruвчера в 21:31

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

Sports.ruвчера в 23:50

Салах – лучший игрок «Ливерпуля» в апреле

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Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Матч ТВвчера в 20:29

Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Sport24.ruвчера в 20:05
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Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
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Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
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В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

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Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

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Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

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Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека

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Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Британский футбольный клуб
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