Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апрелеГазета.Ru вчера в 21:31

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком клуба по итогам апреля. Об этом сообщает "Советский спорт".

Салах стал лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

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