Футбол

Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подряд
Sports.ru
15:59

26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд. В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садьо Мане и габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.
Sports.ru15:59

Подробнее о событии

Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке

Советский спорт16:13

Нападающий «Ливерпуля» Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке

ТАСС16:03

Салах — лучший игрок Африки второй год подряд

Чемпионат16:08

Салах второй раз подряд стал лучшим африканским игроком года

Матч ТВ16:09

Салах признан лучшим африканским футболистом 2018 года

Спорт-Экспресс15:50

Защитник дортмундской «Боруссии» признан лучшим молодым игроком Африки

Sport24.ru16:31

Салах, Обамеянг, Мане, Марез и Кулибали вошли в сборную года в Африке

Sports.ru16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

Министерство обороны России получило 30 танков Т-34 от оборонного ведомства Лаоса.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

8 января пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказали, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 22:55
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Политика

В Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей Конгресса США обратились к главе Минфина с просьбой отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, «Русал» и «Евросибэнерго».
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Испытания гиперзвуковых снарядов провели американские ВМС на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года.
Обновлено в 22:50
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Экономика

Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России

С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Российский робот попал под колеса беспилотника в США

Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:08
Хоккей

Игрок «Тампы» Кучеров набрал 70-е очко в сезоне

Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 70-е очко в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:44
Армия и оружие

На Украине заявили о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Обновлено в 23:25
Общество

Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Политика

В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко

Обновлено в 18:18
Происшествия

Персонал консульств Индии и Великобритании в Мельбурне эвакуирован

Персонал консульских подразделений Великобритании и Индии в Мельбурне был эвакуирован в связи с доставкой подозрительных пакетов на территорию дипмиссий.
Обновлено в 23:00
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Трамп: «шатдаун» закончится после встречи с лидерами конгресса

Глава государства выразил надежду на то, что после его встречи с лидерами Конгресса в среду вновь заработает федеральное правительство.
Обновлено в 21:59
Политика

Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.
Обновлено в 19:52
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

Обновлено в 17:03
Политика

Посольство РФ поможет задержанному по запросу США россиянину Макаренко

Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному на острове Сайпан (столица Северных Марианских островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 19:54
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $58

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Спорт

Эксперты WADA планируют открыть новые дела по допингу в России

Эксперты WADA решат вопрос с РУСАДА уже к 15 января 2019 года.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное