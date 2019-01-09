Футбол
Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подряд
Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подрядSports.ru15:59
26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд. В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садьо Мане и габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.
Sports.ru15:59
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