Футбол
Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»Евро-футбол.ру 07:24
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принял участие в гала-вечере журнала Time. Ранее этот журнал включил египетского футболиста в топ-100 самых влиятельных людей. На одном из фото Салах запечатлён с известной актрисой Эмилией Кларк из телесериала "Игра престолов".
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