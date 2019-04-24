Футбол

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»Евро-футбол.ру 07:24

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах принял участие в гала-вечере журнала Time. Ранее этот журнал включил египетского футболиста в топ-100 самых влиятельных людей. На одном из фото Салах запечатлён с известной актрисой Эмилией Кларк из телесериала "Игра престолов".
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Салах встретился с исполнительницей роли Дейенерис Таргариен в Нью-Йорке

Матч ТВ07:41

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»

Евро-футбол.ру07:24

Зачем нужен Джон Сноу, когда есть Мо Салах? Матерь драконов сфоткалась со звездой «Ливерпуля»

Sport24.ru06:15

Фото дня: Салах и Дейенерис Таргариен

Спорт-Экспресс07:05

Салах сфотографировался с исполнительницей роли Дейнерис Таргариен на гала-вечере журнала Time

Бомбардир.ру08:34
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
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Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью российскому СМИ, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране.
Обновлено в 07:54
Гаджеты

До конца года ожидается выход наушников Apple AirPods 3

Беспроводные наушники Apple AirPods второго поколения были представлены всего месяц назад, но источник утверждает, что до конца выйдет модель AirPods 3. Одной из особенностей Apple AirPods 3 будет функция шумоподавления.
Обновлено в 08:01
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
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Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Кино

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

ООН: военные Афганистана убили больше мирных граждан, чем террористов

Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в стране от рук силовиков погибает больше мирных граждан, нежели боевиков, сообщает 24 апреля Al Arabia.
Обновлено в 03:52
Культура

Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
Общество

На здании Минобразования Латвии нарисовали свастику

Нацистские свастики были нарисованы неизвестными на здании министерства образования и науки в Латвии, где ранее признали законным перевод русских школ исключительной на латышский язык обучения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Технологии

ВТБ запустил сервис пополнения карт сторонних банков

ВТБ объявил о запуске сервиса пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах.
Обновлено в 06:26
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Политика

Генпрокурор Украины пообещал ждать Януковича с конвоем и наручниками

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Баскетбол

Лиллард установил рекорд НБА в победном матче плей-офф

Обновлено в 06:50
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика

Apple рассказала, когда исправит на картах обозначение Крыма

Компания Apple сможет исправить проблемы с некорректным отображением Крыма на картах в мае.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына

Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.
Обновлено в 04:31
Политика

Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы

Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Космос

Спутник ГЛОНАСС вышел из строя на орбите

Обновлено в 03:51
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Мать брошенных в Липецке детей нашли в роддоме с третьим ребенком

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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Эмилия Кларк
Британская актриса
Британская актриса театра, кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» и Ки’ры в фильме Хан Соло. Звёздные войны: Истории.
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