Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports. 11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак поджидали игрока возле тренировочной базы "Ливерпуля" в Мелвуде.

Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столб

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