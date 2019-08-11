Футбол

Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столбРИА Новости 09:50

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports. 11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак поджидали игрока возле тренировочной базы "Ливерпуля" в Мелвуде.
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Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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