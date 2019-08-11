Футбол
Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столбРИА Новости 09:50
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports. 11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак поджидали игрока возле тренировочной базы "Ливерпуля" в Мелвуде.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Экономика
Fitch повысило кредитный рейтинг России
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
Обновлено в 04:34
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:0 (1-й тайм)
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.
Обновлено в 01:15
Технологии
По данным CIPA, продажи цифровых камер за год уменьшились на 25%
Общее количество цифровых камер, отгруженных в июне 2019 года, оказалось на 25% меньше по сравнению с тем же месяцем в 2018 году.
Обновлено в 10:48
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено в 05:54
Политика
Huawei инвестирует $800 млн в развитие 5G в Бразилии
Huawei Technologies, крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, инвестирует $800 млн в строительство завода в Бразилии к 2022 году, поскольку южноамериканская страна планирует развернуть свою беспроводную сеть пятого поколения, сообщает ЕНВ.
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Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41