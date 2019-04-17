Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с КлоппомЕвро-футбол.ру 10:49
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS. Причиной такого решения Салаха заключается в разногласиях с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
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