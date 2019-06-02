Футбол
Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем вчера в 15:25
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 15:36
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 15:29
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