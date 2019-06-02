Футбол

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионовСпорт день за днем вчера в 15:25

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На 34-й секунде встречи Дамир Скомина поставил пенальти после нарушения со стороны Муссы Сиссоко.
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Скорострельный Салах, надежный Алисон и эффективный Ориги. Главные цифры финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:14

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 15:36

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:29

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днемвчера в 15:25

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:39

Салах – 5-й африканец, забивший в финале Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 15:20
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Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь отметилась фотографией без макияжа

Юлия Снигирь не стесняется выкладывать фото без макияжа. 35-летняя актриса решила отдохнуть от косметики и укладки.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Восемь полицейских погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

Обновлено в 00:15
Единоборства

Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено в 00:42
Авто

Названы топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Обновлено вчера в 17:47
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

В России официально отменили национальный роуминг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха

Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено вчера в 19:15
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня

Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери Маши

Почти год телеведущая Лера Кудрявцева прятала лицо своей дочери Марии от фото- и видеокамер: поворачивала спиной к объективу или закрывала ребенка смайликами.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено 31 мая в 09:57
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
Обновлено в 00:29
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал политизацию катастрофы MH17

Политика мешает установить реальные причины падения Boeing на Украине в 2014 году. Так считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено 31 мая в 05:39
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Экономика

Закон о налоговых льготах для резидентов ТОР примут в Забайкалье

Предприятия-резиденты территорий опережающего развития (ТОР) получат налоговые льготы в Забайкалье.
Обновлено в 00:20
Кино

В новой трилогии о Бэтмене появится Робин и Женщина-кошка

Какая из версий Робина окажется в фильме, не уточняется. Фанаты комиксов о супергероях точно знают, о чем идет речь.
Обновлено вчера в 15:12
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 06:10
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