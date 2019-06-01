Футбол
Салах реализовал пенальти в ворота «Тоттенхэма» на второй минутеЕвро-футбол.ру вчера в 15:12
Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начался с пенальти в ворота "шпор" за игру рукой уже на второй минуте. Форвард Мохамед Салах уверенно пробил с точки и открыл счет в матче.
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«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 15:29
Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 15:36
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Обновлено в 02:22
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Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»
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Обновлено вчера в 11:36
Здоровье
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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
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При взрывах на востоке Ливии пострадали 18 человек
По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате двух взрывов автомобилей в Дерне на востоке Ливии.
Обновлено вчера в 21:39
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Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой
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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
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Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
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Медведь убил золотодобытчика на Камчатке
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