Футбол

Салах реализовал пенальти в ворота «Тоттенхэма» на второй минутеЕвро-футбол.ру вчера в 15:12

Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начался с пенальти в ворота "шпор" за игру рукой уже на второй минуте. Форвард Мохамед Салах уверенно пробил с точки и открыл счет в матче.
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Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ

Sport24.ruвчера в 15:22

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:39

Салах – 5-й африканец, забивший в финале Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 15:20

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:29

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днемвчера в 15:25

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 15:36
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Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Политика

Медведев рассказал, когда станет известна стоимость АЭС в Узбекистане

Россия определит стоимость атомной электростанции в Узбекистане после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:30
Религия

В Екатеринбурге сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма на месте сквера

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено вчера в 15:49
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Шоу-бизнес

Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым

Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым и своем сыне, который оказался очень похож на певца.
Обновлено 30 мая в 07:05
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Политика

Япония отложила заключение мирного договора с Россией

Японские власти отказались от идеи заключения рамочного соглашения по мирному договору в конце июня на саммите G20, сообщает газета Asahi Shimbun.
Обновлено вчера в 04:12
Спорт

Велогонщик набросился на фаната во время гонки

Колумбийский велогонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес набросился на болельщика во время гонки в рамках многодневки «Джиро д’Италия».
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня

Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Политика

В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.
Обновлено в 01:23
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Гаджеты

Foxconn остановила производство смартфонов Huawei

Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика

Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»

«Транснефть» была уведомлена о том, что нефть загрязнена, еще задолго до того, как в апреле белорусы заявили о резком росте содержания хлорорганики в нефти, об этом писали СМИ со ссылкой на источники в российских компаниях, заявил «Ленте.ру» старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.
Обновлено вчера в 11:36
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия

При взрывах на востоке Ливии пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате двух взрывов автомобилей в Дерне на востоке Ливии.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой

За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Гаджеты

После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro

Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Медведь убил золотодобытчика на Камчатке

Обновлено вчера в 19:59
Политика

Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17

Обновлено 31 мая в 06:16
Здоровье

Качество медпомощи больным с орфанными заболеваниями – индикатор развития здравоохранения

Как отметил исполнительный директор МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» Денис Беляков, по тому как быстро пациенту с орфанным заболеванием ставят диагноз, насколько качественно его лекарственное обеспечение можно судить об уровне развития системы здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 10:07
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