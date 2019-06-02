Футбол
Салах реализовал пенальти в ворота «Тоттенхэма» на второй минутеЕвро-футбол.ру вчера в 15:12
Финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начался с пенальти в ворота "шпор" за игру рукой уже на второй минуте. Форвард Мохамед Салах уверенно пробил с точки и открыл счет в матче.
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«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: Салах шокирует «шпор», забив уже на второй минуте. ВИДЕО
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Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов
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