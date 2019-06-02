Футбол

«Ливерпуль» забил пенальти на 24-й секунде финала Лиги чемпионовНева Спорт 15:07

«Ливерпуль» открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом». На 24-й секунде матча нападающий команды Клоппа Мохамед Салах забил гол с пенальти. Арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый, так как мяч, по его мнению, попал в руку полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.
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Скорострельный Салах, надежный Алисон и эффективный Ориги. Главные цифры финала Лиги чемпионов

Sport24.ru21:14

Празднование Салаха в финале ЛЧ. Это очень забавно

Спорт-Экспресс16:05

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов

Чемпионат15:39

Гол с пенальти в ворота «Тоттенхэма» – самый ранний в финалах Лиги чемпионов

Советский спорт15:36

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Спорт день за днем15:25

«Ливерпуль» забил пенальти на 24-й секунде финала Лиги чемпионов

Нева Спорт15:07

Салах – 5-й африканец, забивший в финале Лиги чемпионов

Sports.ru15:20
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено в 17:37
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Космос

Дрон запечатлел два огромных НЛО

Обновлено в 19:57
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Здоровье

Кузнецова сравнила День защиты детей с празднованием Нового года

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что день защиты детей для детских омбудсменов так же важен и значим, как Новый год.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
Обновлено в 21:30
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено в 11:08
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 04:35
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
Политика

В России вырос рейтинг доверия президенту Путину

Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Нижегородской области в результате ДТП с легковушкой погиб ребенок

Обновлено в 16:03
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Космос

Можно ли подвинуть Землю. И зачем

Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
Обновлено в 17:01
Происшествия

При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек

В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Обновлено в 19:27
Гаджеты

Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона

Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
Обновлено в 12:30
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
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