Футбол
«Ливерпуль» забил пенальти на 24-й секунде финала Лиги чемпионовНева Спорт 15:07
«Ливерпуль» открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом». На 24-й секунде матча нападающий команды Клоппа Мохамед Салах забил гол с пенальти. Арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый, так как мяч, по его мнению, попал в руку полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.
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