Футбол
Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионовNews.ru вчера в 19:20
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Я не смотрю в будущее, хочу сейчас разделить эту победу со своими партнёрами. Это первый европейский трофей для меня.
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Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня
Советский спортвчера в 17:37
Салах: «Рад принять участие во втором финале кряду и наконец-то сыграть 90 минут»
Евро-футбол.рувчера в 17:25
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