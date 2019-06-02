Футбол

Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионовNews.ru вчера в 19:20

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Я не смотрю в будущее, хочу сейчас разделить эту победу со своими партнёрами. Это первый европейский трофей для меня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мохамед Салах: от слез до триумфа

Спорт-Экспресс01:15

Футболист «Ливерпуля» Салах рад, что провел весь матч в финале Лиги чемпионов

ТАССвчера в 19:01

Мохамед Салах: Победа в Лиге чемпионов - невероятное достижение для меня

Советский спортвчера в 17:37

Салах: «Сегодня каждый в „Ливерпуле“ сделал все возможное для победы»

Sport24.ruвчера в 17:24

Салах: мне нравится VAR!

Чемпионатвчера в 17:33

Мохамед Салах после финала Лиги чемпионов: Мне нравится VAR!

Спорт день за днемвчера в 18:38

Салах: «Рад принять участие во втором финале кряду и наконец-то сыграть 90 минут»

Евро-футбол.рувчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено 30 мая в 03:12
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено 31 мая в 11:22
Здоровье

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца года

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года.
Обновлено в 01:44
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым

Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым и своем сыне, который оказался очень похож на певца.
Обновлено 30 мая в 07:05
Происшествия

Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц

Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:29
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией

"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
Обновлено в 02:14
Наука

Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет

Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено 31 мая в 09:16
Авто

Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧ

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Ночью в Красноярске на ТЭЦ-1 произошел пожар

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Политика

США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана покупателей в автосалонах

Свердловское управление Роспотребнадзора рассказало о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:53
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 31 мая в 03:01
Здоровье

Стало известно, сколько россиян ведут здоровый образ жизни

Еще семь процентов россиян соблюдают диету, которую им рекомендовал их лечащий врач.
Обновлено в 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное