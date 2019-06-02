Футбол

Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионовNews.ru 19:20

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Я не смотрю в будущее, хочу сейчас разделить эту победу со своими партнёрами. Это первый европейский трофей для меня.
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