Футбол
Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионовNews.ru 19:20
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов. Я не смотрю в будущее, хочу сейчас разделить эту победу со своими партнёрами. Это первый европейский трофей для меня.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
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Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» появились фото страниц секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа.
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Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ
Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
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Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска
Жители сильно пострадавшей от боевых действий деревни Мадияра около Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных - в приоритетном порядке продуктовые наборы раздавались женщинам и детям, родственникам, погибших во время войны сирийских солдат.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
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Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
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Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Умер французский философ Мишель Серр
Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Политика
Япония отложила заключение мирного договора с Россией
Японские власти отказались от идеи заключения рамочного соглашения по мирному договору в конце июня на саммите G20, сообщает газета Asahi Shimbun.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.
Обновлено в 23:00
Гаджеты
Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии
Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг.
Обновлено в 07:07
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Технологии
В воде грязь найдет: купающихся обезопасит плавучий анализатор
Российские разработчики предложили альтернативный метод — постоянный мониторинг уровня загрязнения воды с помощью первой установки отечественного производства «Буян».
Обновлено в 17:02
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.
Обновлено в 10:12
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Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
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Игры
Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео
Канал Odd Tinkering опубликовал видео, на котором блогер реставрирует Nintendo Game Boy 1989 года выпуска.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске
Источник в экстренных службах рассказал о последствиях взрывов, которые произошли на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
70 молодых лейтенантов пополнят Тихоокеанский флот на Камчатке
Более 70 молодых лейтенантов скоро приедут в Камчатский край для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
Обновлено в 19:37
Авто
Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля
Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
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